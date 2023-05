Au cours d’un entre­tien réalisé chez nos confrères espa­gnols de Puntodebreak, Roberto Bautista Agut, toujours 25e mondial malgré un début de saison assez compli­quée (4 victoires pour 9 défaites depuis son huitième de finale à l’Open d’Australie), s’est exprimé sur l’évo­lu­tion de son sport où l’agres­si­vité a large­ment pris le dessus.

« Le niveau d’agres­si­vité est devenu très élevé sur le circuit. Le tennis a changé, il ne respire plus et les plus jeunes attaquent constam­ment. Il y a peu de tempo­ri­sa­tion, c’est comme ça qu’il faut jouer aujourd’hui : en atta­quant et en étant agressif, tout en sachant très bien que lors­qu’on défend, c’est pour atta­quer à nouveau. »