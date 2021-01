Actuel 13e joueur mondial et faisant partie des joueurs les plus réguliers du circuit, Roberto Bautista Agut s’est exprimé chez nos confrères de Puntodebreak à propos de nombreux sujets dont sa vocation pour le tennis comparé au football, sport éminemment populaire en Espagne.

« Le tennis m’a tout donné, c’est le sport pour lequel je vis et pour lequel je me réveille tous les jours dans le but d’être un meilleur joueur. J’aurais aimé aussi être footballeur, peut-être dans une autre vie (rires). Qui sait si quand j’aurai fini ma carrière de tennis, j’aurai l’occasion de pratiquer le football, qui est un autre sport que j’aime beaucoup. »