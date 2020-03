Interrogé par le quotidien Marca, Roberto Bautista Agut a réagi positivement suite à la décision de reporter les Jeux Olympiques. Mais ce qui est intéressant dans cet entretien, c’est ce qu’évoque le joueur concernant les conditions économiques. Ce sujet risque d’ailleurs de devenir très vite un argument de choix si la trêve perdure : « Il faut être patient. La santé passe avant tout. Il faut mettre le sport un peu de côté et se concentrer pour que ce virus ne se propage pas. Il y en a sûrement beaucoup qui passent un très mauvais moment. Plus tard nous retournerons chacun dans nos vies. Après je fais partie de ceux qui souhaitent le plus que tout revienne à la normale. Nous n’avons pas l’habitude d’être au chômage aussi longtemps. »