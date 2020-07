Dans une interview accordée à Punto de Break, Roberto Bautista-Agut s’est confié sur la planification de son calendrier et sur sa préparation pour son retour à la compétition : « Ma planification a été basée sur la recherche de tournois de haut niveau : des tournois qui ressembleraient le plus à des tournois ATP. J’ai essayé un nouveau racket, j’ai essayé quelques trucs. Je voulais essayer de jouer avec cette nouvelle raquette sur différentes surfaces, voir comment ça se passait. J’ai finalement décidé de revenir à mon racket habituel. »

Quant à la tournée américaine, l’Espagnol est catégorique : « Je préfère revenir le plus vite possible. Il sera toujours positif pour nous de jouer à des événements comme Cincinnati ou Us Open : mieux vaut jouer que ne pas jouer. Si la tournée américaine se poursuit, je vais jouer. »