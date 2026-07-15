C’est donc offi­ciel, Roberto Bautista Agut ne dispu­tera plus de match sur le circuit profes­sionnel après avoir réalisé son jubilé lors d’une exhi­bi­tion en Espagne.

Sa dernière rencontre restera donc sa défaite au premier tour du dernier Wimbledon contre Joao Fonseca.

La Copa del Rey de Tenis ha sido mi último torneo como profe­sional



Me hacía ilusión que fuera en España, y este torneo emblemá­tico era un esce­nario perfecto para despe­dirme



Agradecido a los que habéis estado conmigo durante este viaje y al tenis por todo lo que me ha dado



🧡 pic.twitter.com/tg4rCikmB0 — Roberto BautistaAgut (@BautistaAgut) July 12, 2026

Après avoir expliqué pour­quoi il avait décidé de défi­ni­ti­ve­ment tourner la page de sa carrière, l’an­cien 9e joueur mondial et vain­queur de 12 titres sur le circuit prin­cipal, dont l’ATP 500 de Dubai, a évoqué ses face‐à‐face avec Federer, Nadal et Djokovic, dans une récente inter­view accordée à l’ATP.

Invité à dési­gner l’ad­ver­saire le plus compliqué, l’Espagnol n’a pas mis long­temps à trancher.

« Peut‐être Rafa à Roland‐Garros », a répondu Bautista Agut en souriant. « Ses effets, la puis­sance de ses coups… ils s’écrasaient litté­ra­le­ment contre ta raquette. Si tu ne les frap­pais pas correc­te­ment, tu finis­sais par les slicer à cause de tous ces effets. Sa puis­sance, son inten­sité… tout cela avait quelque chose d’exceptionnel à sa manière. Avec Novak, c’est son revers qui m’a surpris, la façon dont il couvrait le court et comblait les espaces. Avec Roger, c’était la vitesse, l’anticipation et sa variété de jeu. J’ai vécu l’âge d’or du tennis, avec un niveau extrê­me­ment élevé et un Top 10 très solide ; les tableaux ne s’ouvraient presque jamais, ce furent des années merveilleuses. »