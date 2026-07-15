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Bautista Agut, tout juste retraité : « Qui était l’ad­ver­saire le plus redou­table entre Federer, Nadal et Djokovic ? Peut‐être lui… »

Par
Thomas S
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C’est donc offi­ciel, Roberto Bautista Agut ne dispu­tera plus de match sur le circuit profes­sionnel après avoir réalisé son jubilé lors d’une exhi­bi­tion en Espagne. 

Sa dernière rencontre restera donc sa défaite au premier tour du dernier Wimbledon contre Joao Fonseca. 

Après avoir expliqué pour­quoi il avait décidé de défi­ni­ti­ve­ment tourner la page de sa carrière, l’an­cien 9e joueur mondial et vain­queur de 12 titres sur le circuit prin­cipal, dont l’ATP 500 de Dubai, a évoqué ses face‐à‐face avec Federer, Nadal et Djokovic, dans une récente inter­view accordée à l’ATP.

Invité à dési­gner l’ad­ver­saire le plus compliqué, l’Espagnol n’a pas mis long­temps à trancher. 

« Peut‐être Rafa à Roland‐Garros », a répondu Bautista Agut en souriant. « Ses effets, la puis­sance de ses coups… ils s’écrasaient litté­ra­le­ment contre ta raquette. Si tu ne les frap­pais pas correc­te­ment, tu finis­sais par les slicer à cause de tous ces effets. Sa puis­sance, son inten­sité… tout cela avait quelque chose d’exceptionnel à sa manière. Avec Novak, c’est son revers qui m’a surpris, la façon dont il couvrait le court et comblait les espaces. Avec Roger, c’était la vitesse, l’anticipation et sa variété de jeu. J’ai vécu l’âge d’or du tennis, avec un niveau extrê­me­ment élevé et un Top 10 très solide ; les tableaux ne s’ouvraient presque jamais, ce furent des années merveilleuses. »

Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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