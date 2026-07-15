C’est donc officiel, Roberto Bautista Agut ne disputera plus de match sur le circuit professionnel après avoir réalisé son jubilé lors d’une exhibition en Espagne.
Sa dernière rencontre restera donc sa défaite au premier tour du dernier Wimbledon contre Joao Fonseca.
La Copa del Rey de Tenis ha sido mi último torneo como profesional— Roberto BautistaAgut (@BautistaAgut) July 12, 2026
Me hacía ilusión que fuera en España, y este torneo emblemático era un escenario perfecto para despedirme
Agradecido a los que habéis estado conmigo durante este viaje y al tenis por todo lo que me ha dado
🧡 pic.twitter.com/tg4rCikmB0
Après avoir expliqué pourquoi il avait décidé de définitivement tourner la page de sa carrière, l’ancien 9e joueur mondial et vainqueur de 12 titres sur le circuit principal, dont l’ATP 500 de Dubai, a évoqué ses face‐à‐face avec Federer, Nadal et Djokovic, dans une récente interview accordée à l’ATP.
Invité à désigner l’adversaire le plus compliqué, l’Espagnol n’a pas mis longtemps à trancher.
« Peut‐être Rafa à Roland‐Garros », a répondu Bautista Agut en souriant. « Ses effets, la puissance de ses coups… ils s’écrasaient littéralement contre ta raquette. Si tu ne les frappais pas correctement, tu finissais par les slicer à cause de tous ces effets. Sa puissance, son intensité… tout cela avait quelque chose d’exceptionnel à sa manière. Avec Novak, c’est son revers qui m’a surpris, la façon dont il couvrait le court et comblait les espaces. Avec Roger, c’était la vitesse, l’anticipation et sa variété de jeu. J’ai vécu l’âge d’or du tennis, avec un niveau extrêmement élevé et un Top 10 très solide ; les tableaux ne s’ouvraient presque jamais, ce furent des années merveilleuses. »
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 14:44