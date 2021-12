Après avoir récem­ment annoncé la fin d’une colla­bo­ra­tion de plus de 11 ans avec son entraî­neur, Pepe Vendrell, Roberto Bautista Agut a été inter­rogé par le site de l’ATP sur ses ambi­tions à propos de la saison à venir après une année 2021 assez moyenne. 19e joueur mondial et toujours consi­déré comme l’une des valeurs sures du circuit à 33 ans, l’Espagnol a évoqué sa nouvelle équipe et sa passion pour le jeu.

« Je crois en une équipe avec deux entraî­neurs. C’est un sport très exigeant pour un seul entraî­neur et je pense que le partage des semaines est la meilleure solu­tion. Dani Gimeno a commencé par être très enthou­siaste et excité. Je l’ai abordé avec la même atti­tude et je suis très heureux. Dani est génial, un très bon gars. Nous avions déjà une bonne rela­tion en dehors du terrain. Maintenant, je pense que cette rela­tion sera encore plus forte. Il faut garder la flamme allumée. Personnellement, je pense qu’il faut entre­tenir sa passion, en prendre soin. Après ce qui s’est passé à la Coupe Davis (blessé aux abdo­mi­naux, ndlr), j’ai eu trois jours de vacances, puis j’ai commencé à travailler tout de suite. Ce n’est pas l’envie qui me manque ! J’ai hâte de faire une bonne saison l’année prochaine et de conti­nuer à concourir au plus haut niveau. »