Après une saison 2021 globa­le­ment manquée, Roberto Bautista Agut (33 ans, 19e mondial), a décidé de changer quelque chose en vue de l’année prochaine. Et comme souvent, c’est le coach qui trinque.

Aux côtés de Pepe Vendrell depuis plus de 11 ans, l’Espagnol a décidé de changer d’air en enga­geant une doublette composée de Dani Gimeno et Tomas Carbonell.

« Après 11 saisons, Pepe Vendrell et moi avons décidé de pour­suivre nos chemins sépa­ré­ment. C’est avec lui comme entraî­neur que j’ai obtenu mes meilleurs résul­tats, je le remercie donc pour tout le travail qu’il a accompli pendant cette période. Cette déci­sion inter­vient après un consensus mutuel et dans l’in­ten­tion de conti­nuer à s’amé­liorer profes­sion­nel­le­ment. Je me lève chaque jour avec le même enthou­siasme que le premier jour pour m’en­traîner et concourir. Mon objectif est de rentrer sur le terrain et de montrer mon niveau maximum. »