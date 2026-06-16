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« Beaucoup se demandent pour­quoi Sinner s’en­traîne sur dur avant Wimbledon ? La raison est claire. C’est une pratique popu­la­risée par Djokovic », explique José Moron

Par
Thomas S
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Alors que Jannik Sinner a été aperçu ces derniers jours sur les courts d’en­traî­ne­ment en dur de Monte‐Carlo, beau­coup de fans et d’ob­ser­va­teurs se sont demandés pour­quoi le numéro 1 mondial ne s’en­traî­nait pas sur gazon à moins de deux semaines du début de Wimbledon.

Et comme le rappelle parfai­te­ment notre confrère espa­gnol, José Moron, il n’est pas rare de voir des joueurs, notam­ment un certain Novak Djokovic, d’ef­fec­tuer ce type de tran­si­tion entre la saison de terre battue et celle de l’herbe. 

« Après avoir vu Sinner s’en­traîner hier sur dur, beau­coup se sont demandé : Pourquoi s’entraîne‐t‐il sur dur et non sur gazon ? C’est une pratique que Djokovic a popu­la­risée : il n’a prati­que­ment pas disputé de tour­nois avant Wimbledon, s’en­traî­nant lui aussi sur dur. La raison est claire : pour passer de la terre battue au gazon, le chan­ge­ment de surface serait trop brutal. C’est pour­quoi certains joueurs choi­sissent de s’en­traîner les premiers jours sur surface dure, afin de réap­prendre les appuis, les glis­sades et de s’ha­bi­tuer au rythme de la balle sur une surface rapide comme le gazon. C’est en quelque sorte une étape inter­mé­diaire pour ne pas passer de 0 à 100. Ainsi, le corps s’ha­bitue à un rythme de balle plus rapide, avec un centre de gravité diffé­rent de celui de la terre battue. Cela fonc­tionne pour certaines personnes, et c’est pour­quoi elles décident de procéder ainsi. Il faut égale­ment noter que tous les gazon ne se valent pas, et celui de l’All England Tennis Club est parti­cu­lier ; par consé­quent, même disputer des tour­nois prépa­ra­toires sur cette surface ne garantit pas d’ar­river avec le bon feeling pour ce tournoi. »

Publié le mardi 16 juin 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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