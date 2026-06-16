Alors que Jannik Sinner a été aperçu ces derniers jours sur les courts d’entraînement en dur de Monte‐Carlo, beaucoup de fans et d’observateurs se sont demandés pourquoi le numéro 1 mondial ne s’entraînait pas sur gazon à moins de deux semaines du début de Wimbledon.
Et comme le rappelle parfaitement notre confrère espagnol, José Moron, il n’est pas rare de voir des joueurs, notamment un certain Novak Djokovic, d’effectuer ce type de transition entre la saison de terre battue et celle de l’herbe.
Después de ver a Sinner ayer entrenando en pista dura, muchos se preguntaban :— José Morón (@jmgmoron) June 16, 2026
¿Por qué entrena en dura y no en hierba ?
Esto es algo que popularizó Djokovic, que apenas jugó torneos previos a su participación en Wimbledon, entrenando también en pista dura.
Se hace por un motivo… https://t.co/EpS898ilxQ
« Après avoir vu Sinner s’entraîner hier sur dur, beaucoup se sont demandé : Pourquoi s’entraîne‐t‐il sur dur et non sur gazon ? C’est une pratique que Djokovic a popularisée : il n’a pratiquement pas disputé de tournois avant Wimbledon, s’entraînant lui aussi sur dur. La raison est claire : pour passer de la terre battue au gazon, le changement de surface serait trop brutal. C’est pourquoi certains joueurs choisissent de s’entraîner les premiers jours sur surface dure, afin de réapprendre les appuis, les glissades et de s’habituer au rythme de la balle sur une surface rapide comme le gazon. C’est en quelque sorte une étape intermédiaire pour ne pas passer de 0 à 100. Ainsi, le corps s’habitue à un rythme de balle plus rapide, avec un centre de gravité différent de celui de la terre battue. Cela fonctionne pour certaines personnes, et c’est pourquoi elles décident de procéder ainsi. Il faut également noter que tous les gazon ne se valent pas, et celui de l’All England Tennis Club est particulier ; par conséquent, même disputer des tournois préparatoires sur cette surface ne garantit pas d’arriver avec le bon feeling pour ce tournoi. »
Publié le mardi 16 juin 2026 à 15:15