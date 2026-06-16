Alors que Jannik Sinner a été aperçu ces derniers jours sur les courts d’en­traî­ne­ment en dur de Monte‐Carlo, beau­coup de fans et d’ob­ser­va­teurs se sont demandés pour­quoi le numéro 1 mondial ne s’en­traî­nait pas sur gazon à moins de deux semaines du début de Wimbledon.

Et comme le rappelle parfai­te­ment notre confrère espa­gnol, José Moron, il n’est pas rare de voir des joueurs, notam­ment un certain Novak Djokovic, d’ef­fec­tuer ce type de tran­si­tion entre la saison de terre battue et celle de l’herbe.

Después de ver a Sinner ayer entre­nando en pista dura, muchos se pregun­taban :



¿Por qué entrena en dura y no en hierba ?



Esto es algo que popu­la­rizó Djokovic, que apenas jugó torneos previos a su parti­ci­pa­ción en Wimbledon, entre­nando también en pista dura.



Se hace por un motivo… https://t.co/EpS898ilxQ — José Morón (@jmgmoron) June 16, 2026

« Après avoir vu Sinner s’en­traîner hier sur dur, beau­coup se sont demandé : Pourquoi s’entraîne‐t‐il sur dur et non sur gazon ? C’est une pratique que Djokovic a popu­la­risée : il n’a prati­que­ment pas disputé de tour­nois avant Wimbledon, s’en­traî­nant lui aussi sur dur. La raison est claire : pour passer de la terre battue au gazon, le chan­ge­ment de surface serait trop brutal. C’est pour­quoi certains joueurs choi­sissent de s’en­traîner les premiers jours sur surface dure, afin de réap­prendre les appuis, les glis­sades et de s’ha­bi­tuer au rythme de la balle sur une surface rapide comme le gazon. C’est en quelque sorte une étape inter­mé­diaire pour ne pas passer de 0 à 100. Ainsi, le corps s’ha­bitue à un rythme de balle plus rapide, avec un centre de gravité diffé­rent de celui de la terre battue. Cela fonc­tionne pour certaines personnes, et c’est pour­quoi elles décident de procéder ainsi. Il faut égale­ment noter que tous les gazon ne se valent pas, et celui de l’All England Tennis Club est parti­cu­lier ; par consé­quent, même disputer des tour­nois prépa­ra­toires sur cette surface ne garantit pas d’ar­river avec le bon feeling pour ce tournoi. »