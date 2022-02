Boris Becker a donné un long entre­tien à RTVE, il y parle de Nole bien sûr mais aborde le sujet de la santé mentale. Pour lui qui a beau­coup souf­fert dans sa carrière sans pouvoir en parler, c’est une véri­table révo­lu­tion que l’on puisse aujourd’hui s’ex­primer à ce sujet.

« C’est bien que les jeunes joueurs s’ouvrent et parlent des problèmes qu’ils ont face à la pres­sion de la compé­ti­tion. À mon époque, si vous parliez de cela, vous étiez consi­dérés comme un faible, on vous disait que vous n’étiez pas assez fort, mais ce n’est pas comme ça que cela fonc­tionne. Il y a un vrai problème de santé mentale et c’est bien que les joueurs en parlent. Tout n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît dans ce monde, le court de tennis est un endroit très soli­taire, même si vous avez votre équipe derrière vous, mais vous êtes seul. Parfois, le monde que vous portez sur vos épaules est très lourd, donc pour votre santé mentale, il est très impor­tant de pouvoir en parler et aussi de savoir quand en dire assez »