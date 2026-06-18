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« Becker a tort de dire ça à propos de Zverev, surtout au vu de son passé », affirme Massimimiliano Ambesi

Par
Baptiste Mulatier
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« Zverev a tout ce qu’il faut pour triom­pher à Wimbledon égale­ment. Alcaraz est blessé, et pour Sinner, personne ne sait comment ni quand il reviendra », affir­mait Boris Becker après le sacre de son compa­triote à Roland‐Garros.

Pour le jour­na­liste italien d’Eurosport Massimimiliano Ambesi, dont les propos sont relayés par OA Sport, la légende alle­mande s’est un peu trop enflammée. 

« À mon avis, Becker a eu tort de dési­gner Zverev comme le grand favori à Wimbledon, surtout au vu de son passé : il a un peu exagéré, d’autant plus qu’il y a actuel­le­ment beau­coup de battage média­tique autour de Zverev. Il suffi­rait de regarder son parcours : Wimbledon a toujours été un tournoi diffi­cile pour lui. Il faudra ensuite voir le tableau, d’autant plus qu’il y aura beau­coup de surprises : il sera plus facile d’avoir un premier tour diffi­cile qu’un premier tour facile ».

Pour rappel, Zverev n’a jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon, un stade de la compé­ti­tion qu’il a atteint trois fois sur la gazon londo­nien (2017, 2021 et 2024). 

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 12:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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