« Zverev a tout ce qu’il faut pour triompher à Wimbledon également. Alcaraz est blessé, et pour Sinner, personne ne sait comment ni quand il reviendra », affirmait Boris Becker après le sacre de son compatriote à Roland‐Garros.
Pour le journaliste italien d’Eurosport Massimimiliano Ambesi, dont les propos sont relayés par OA Sport, la légende allemande s’est un peu trop enflammée.
« À mon avis, Becker a eu tort de désigner Zverev comme le grand favori à Wimbledon, surtout au vu de son passé : il a un peu exagéré, d’autant plus qu’il y a actuellement beaucoup de battage médiatique autour de Zverev. Il suffirait de regarder son parcours : Wimbledon a toujours été un tournoi difficile pour lui. Il faudra ensuite voir le tableau, d’autant plus qu’il y aura beaucoup de surprises : il sera plus facile d’avoir un premier tour difficile qu’un premier tour facile ».
Pour rappel, Zverev n’a jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon, un stade de la compétition qu’il a atteint trois fois sur la gazon londonien (2017, 2021 et 2024).
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 12:56