« Zverev a tout ce qu’il faut pour triom­pher à Wimbledon égale­ment. Alcaraz est blessé, et pour Sinner, personne ne sait comment ni quand il reviendra », affir­mait Boris Becker après le sacre de son compa­triote à Roland‐Garros.

Pour le jour­na­liste italien d’Eurosport Massimimiliano Ambesi, dont les propos sont relayés par OA Sport, la légende alle­mande s’est un peu trop enflammée.

« À mon avis, Becker a eu tort de dési­gner Zverev comme le grand favori à Wimbledon, surtout au vu de son passé : il a un peu exagéré, d’autant plus qu’il y a actuel­le­ment beau­coup de battage média­tique autour de Zverev. Il suffi­rait de regarder son parcours : Wimbledon a toujours été un tournoi diffi­cile pour lui. Il faudra ensuite voir le tableau, d’autant plus qu’il y aura beau­coup de surprises : il sera plus facile d’avoir un premier tour diffi­cile qu’un premier tour facile ».

Pour rappel, Zverev n’a jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon, un stade de la compé­ti­tion qu’il a atteint trois fois sur la gazon londo­nien (2017, 2021 et 2024).