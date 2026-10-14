Assuré de s’emparer de devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière, Alexander Zverev n’échappe pas aux critiques.

Mais alors que de nombreux fans estiment que l’Allemand a profité des bles­sures de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui l’ont d’ailleurs systé­ma­ti­que­ment battu cette saison, Boris Becker a pris la défense de son compa­triote dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Félicitations à Sascha Zverev. Il a rejoint un cercle très pres­ti­gieux, disons un club très spécial, le club des 30, le 30e numéro 1 mondial depuis le début des années 70. Félicitations, car rien ne vous est offert sur un plateau. C’est un travail diffi­cile : on ne se contente pas de disputer un seul tournoi, il faut être le meilleur joueur du monde pendant des mois d’affilée. Il l’a litté­ra­le­ment mérité grâce à son travail acharné. Il a vrai­ment trouvé son jeu en se battant pour y parvenir. J’ai trouvé que la régu­la­rité dont il a fait preuve en début d’année montrait déjà que, cette année, c’est un Sascha Zverev diffé­rent de celui de l’année dernière qui joue au tennis. Comme vous l’avez dit, les bles­sures d’Alcaraz et de Sinner sont inha­bi­tuelles, car Sascha était numéro 3, mais les numéro 1 et 2 mondiaux ont tous deux dû s’absenter pendant des mois. Il n’y peut rien, ce n’est donc pas de sa faute ; il ne peut que battre les adver­saires qu’il doit affronter sur le court, et il l’a fait mieux que quiconque. Et quand on remporte deux tour­nois du Grand Chelem et qu’on atteint une finale à Wimbledon, on l’a plus que mérité. Cependant, c’est juste­ment pour cela que les voix critiques se font entendre. Son bilan face à Sinner cette année est de 0–5, celui face à Alcaraz est de 0–1, et celui face à Djokovic est de 0–1. À cet égard, les détrac­teurs affirment qu’il ne l’a pas mérité. Je trouve cela tota­le­ment absurde. Il se bat, il joue, il travaille et il est désor­mais, à juste titre et de manière tout à fait méritée, le nouveau n° 1 mondial. »