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Becker : « Alcaraz et Sinner se sont blessés cette saison, et Zverev ne les a pas battus, mais je trouve cela tota­le­ment absurde de dire qu’il n’a pas mérité la place de numéro 1 mondial »

Par
Baptiste Mulatier
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Assuré de s’emparer de devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière, Alexander Zverev n’échappe pas aux critiques. 

Mais alors que de nombreux fans estiment que l’Allemand a profité des bles­sures de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui l’ont d’ailleurs systé­ma­ti­que­ment battu cette saison, Boris Becker a pris la défense de son compa­triote dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Félicitations à Sascha Zverev. Il a rejoint un cercle très pres­ti­gieux, disons un club très spécial, le club des 30, le 30e numéro 1 mondial depuis le début des années 70. Félicitations, car rien ne vous est offert sur un plateau. C’est un travail diffi­cile : on ne se contente pas de disputer un seul tournoi, il faut être le meilleur joueur du monde pendant des mois d’affilée. Il l’a litté­ra­le­ment mérité grâce à son travail acharné. Il a vrai­ment trouvé son jeu en se battant pour y parvenir. J’ai trouvé que la régu­la­rité dont il a fait preuve en début d’année montrait déjà que, cette année, c’est un Sascha Zverev diffé­rent de celui de l’année dernière qui joue au tennis. Comme vous l’avez dit, les bles­sures d’Alcaraz et de Sinner sont inha­bi­tuelles, car Sascha était numéro 3, mais les numéro 1 et 2 mondiaux ont tous deux dû s’absenter pendant des mois. Il n’y peut rien, ce n’est donc pas de sa faute ; il ne peut que battre les adver­saires qu’il doit affronter sur le court, et il l’a fait mieux que quiconque. Et quand on remporte deux tour­nois du Grand Chelem et qu’on atteint une finale à Wimbledon, on l’a plus que mérité. Cependant, c’est juste­ment pour cela que les voix critiques se font entendre. Son bilan face à Sinner cette année est de 0–5, celui face à Alcaraz est de 0–1, et celui face à Djokovic est de 0–1. À cet égard, les détrac­teurs affirment qu’il ne l’a pas mérité. Je trouve cela tota­le­ment absurde. Il se bat, il joue, il travaille et il est désor­mais, à juste titre et de manière tout à fait méritée, le nouveau n° 1 mondial. »

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 13:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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