Assuré de s’emparer de devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière, Alexander Zverev n’échappe pas aux critiques.
Mais alors que de nombreux fans estiment que l’Allemand a profité des blessures de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui l’ont d’ailleurs systématiquement battu cette saison, Boris Becker a pris la défense de son compatriote dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.
« Félicitations à Sascha Zverev. Il a rejoint un cercle très prestigieux, disons un club très spécial, le club des 30, le 30e numéro 1 mondial depuis le début des années 70. Félicitations, car rien ne vous est offert sur un plateau. C’est un travail difficile : on ne se contente pas de disputer un seul tournoi, il faut être le meilleur joueur du monde pendant des mois d’affilée. Il l’a littéralement mérité grâce à son travail acharné. Il a vraiment trouvé son jeu en se battant pour y parvenir. J’ai trouvé que la régularité dont il a fait preuve en début d’année montrait déjà que, cette année, c’est un Sascha Zverev différent de celui de l’année dernière qui joue au tennis. Comme vous l’avez dit, les blessures d’Alcaraz et de Sinner sont inhabituelles, car Sascha était numéro 3, mais les numéro 1 et 2 mondiaux ont tous deux dû s’absenter pendant des mois. Il n’y peut rien, ce n’est donc pas de sa faute ; il ne peut que battre les adversaires qu’il doit affronter sur le court, et il l’a fait mieux que quiconque. Et quand on remporte deux tournois du Grand Chelem et qu’on atteint une finale à Wimbledon, on l’a plus que mérité. Cependant, c’est justement pour cela que les voix critiques se font entendre. Son bilan face à Sinner cette année est de 0–5, celui face à Alcaraz est de 0–1, et celui face à Djokovic est de 0–1. À cet égard, les détracteurs affirment qu’il ne l’a pas mérité. Je trouve cela totalement absurde. Il se bat, il joue, il travaille et il est désormais, à juste titre et de manière tout à fait méritée, le nouveau n° 1 mondial. »
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 13:08