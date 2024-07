Après avoir expliqué pour­quoi Novak Djokovic était parti­cu­liè­re­ment motivé par les Jeux olym­piques, Boris Becker, consul­tant pour Eurosport, est revenu sur l’une des pires défaites de la carrière du Serbe : face à Juan Martin Del Potro au premier tour des JO de Rio en 2016.

« Vous ne pouvez pas imaginer l’at­tente et le pouvoir qu’il a lors­qu’il joue pour la Serbie. L’événement de 2016 m’a permis de le comprendre. Il a ensuite perdu contre Del Potro au premier tour et il était impos­sible de lui parler pendant les deux premiers jours, car il avait le cœur brisé. C’est l’une des plus grandes décep­tions de sa carrière, mais c’est ainsi. Il a remporté telle­ment de grandes victoires dans sa carrière, mais on pouvait voir la décep­tion. Il a montré à quel point il était fier d’être serbe. Il aime son pays plus que tout au monde. C’est pour­quoi ces Jeux olym­piques seront si impor­tants pour lui. »