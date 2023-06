Après avoir lancé un aver­tis­se­ment à Novak Djokovic, qu’il a entraîné de 2013 à 2016, Boris Becker a imaginé le futur proche du Serbe avec une décla­ra­tion assez inquié­tante dans le dernier épisode de son podcast « Das Gelbe vom Ball » sur Eurosport Allemagne.

« Je pense qu’à Wimbledon, il sera encore dans l’eu­phorie, au 7e ciel et pour moi c’est le favori clair. Mais après viendra la pause esti­vale et il devra alors se demander, s’il est à 24 titres du Grand Chelem, la chose suivante : ‘Où ça va s’ar­rêter ? Je ne peux et ne veux pas jouer pour toujours.’ »