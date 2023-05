Alors que Rafael Nadal a exprimé son inten­tion de revenir en 2024 pour une poten­tielle dernière saison sur le circuit, Boris Becker a partagé son inquié­tude concer­nant la santé de la légende espa­gnole lors d’un podcast produit par Eurosport.

« La carrière de tennisman est longue, la vie est beau­coup plus longue et il aime­rait aussi jouer au foot­ball ou au tennis avec son fils à l’avenir. Et si cela devient physi­que­ment plus diffi­cile, il faut se poser la ques­tion de savoir s’il n’est pas temps de dire : ‘c’est fini’. Nous, les spor­tifs, avons tous surmené notre corps. J’ai subi plusieurs opéra­tions au fil des décen­nies et je ne suis plus aussi mobile aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Je ne souhaite pas cela à Nadal ni à aucun autre athlète profes­sionnel. Oui, la tête est toujours jeune et le cœur brûle, mais le corps peut‐il faire face à tous les efforts ? Il faut alors un bon envi­ron­ne­ment, des gens honnêtes doivent lui dire : ‘Rafa, tu as gagné 14 fois, c’est un record histo­rique de toute façon mais main­te­nant c’est bon, stop’. Mais en fin de compte, c’est à Nadal de décider pour lui‐même. Il vient de dire qu’il ne voulait pas finir sa carrière en confé­rence de presse, mais sur le court, et je le comprends aussi et j’es­père qu’il pourra le faire. »