Depuis sa dernière sortie médiatique sur le Big3 et la récente victoire de Novak Djokovic face à Jannik Sinner, Patrick Mouratoglou a eu la « belle » surprise de constater qu’un certain Rafael Nadal avait réagi à ses propos avec beaucoup d’humour. Comme cela est plutôt rare de la part de l’Espagnol, la toile s’est enflammée et d’autres grands obserbateurs du tennis se sont exprimés tout comme une grande partie des fans.
Au final, c’est Boris Becker qui met fin au débat par une phrase assassine teintée de dépit : « Désolé, Patrick mais tu es le seul à penser cela »
Si « The Coach » est un passionné, si « The Coach » peut créer le débat, on a bien l’impression qu’en l’absence d’une vraie mission sur le terrain, son ennui prend le pas sur une certaine forme de lucidité.
On se souvient notamment de la dernière polémique liée à ces propos envers Jo‐Wilfried Tsonga.
Exister est une chose, commenter en est une autre, mais il faut aussi savoir quelques fois ne rien dire car le silence est aussi une forme de communication qui peut être utile.
Publié le vendredi 6 février 2026 à 08:20