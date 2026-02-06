Depuis sa dernière sortie média­tique sur le Big3 et la récente victoire de Novak Djokovic face à Jannik Sinner, Patrick Mouratoglou a eu la « belle » surprise de constater qu’un certain Rafael Nadal avait réagi à ses propos avec beau­coup d’hu­mour. Comme cela est plutôt rare de la part de l’Espagnol, la toile s’est enflammée et d’autres grands obser­ba­teurs du tennis se sont exprimés tout comme une grande partie des fans.

Au final, c’est Boris Becker qui met fin au débat par une phrase assas­sine teintée de dépit : « Désolé, Patrick mais tu es le seul à penser cela »

Si « The Coach » est un passionné, si « The Coach » peut créer le débat, on a bien l’im­pres­sion qu’en l’ab­sence d’une vraie mission sur le terrain, son ennui prend le pas sur une certaine forme de lucidité.

On se souvient notam­ment de la dernière polé­mique liée à ces propos envers Jo‐Wilfried Tsonga.

Exister est une chose, commenter en est une autre, mais il faut aussi savoir quelques fois ne rien dire car le silence est aussi une forme de commu­ni­ca­tion qui peut être utile.