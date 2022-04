Ces derniers jours, Roger Federer a passé la seconde dans sa réédu­ca­tion. Il a publié plusieurs photos et vidéos dans lesquelles on peut observer ses progrès. Alors que l’op­ti­misme règne à nouveau, Boris Becker a évoqué avec prudence et respect le futur retour du maestro.

« Avec Roger, je m’abs­tiens de donner mon avis. Tant qu’il veut jouer, alors laissez‐le faire. Nous sommes heureux s’il le fait encore. Il a tous les droits du monde de décider quand il jouera à nouveau. Il l’a gagné, il a travaillé pour cela, et à cet égard : tant qu’il se dit encore joueur de tennis, nous devons le recon­naître comme tel », a réclamé l’Allemand au micro d’Eurosport.