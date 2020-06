Ce confinement a permis à tout le monde de se poser des vraies questions. Le temps qui s’arrête, c’est aussi une façon de faire le point sur sa carrière et ses objectifs.

Sur les antennes d’Eurosport, Boris Becker a évoqué l’idée qu’il pourrait revenir sur le circuit comme coach en expliquant que l’on oubliait souvent qu’il avait permis à Novak de revenir au plus haut niveau et de remporter six titres du Grand Chelem. En Allemagne, tout le monde rêve d’une association avec Alexander Zverev même si lors de l’ATP Cup on ne peut pas dire que le duo communiquait très bien. « Pour l’instant, je suis en poste pour la fédération donc je ne peux pas comme cela quitter cette fonction qui est importante, mais c’est vrai que revenir sur le tour en tant que coach est un challenge qui me tente. »