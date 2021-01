Ce n’est un secret pour per­sonne, Alexander Zverev a du mal à voir sur le long terme avec son entou­rage spor­tif. Véritables légendes du ten­nis, Juan Carlos Ferrero et Ivan Lendl en ont tous les deux fait les frais, sui­vis tout récem­ment de David Ferrer. Désormais géré et coa­ché par son père Alexander Sr et son frère Mischa, « Sascha » est tou­jours atten­du au tour­nant. Y com­pris par son com­pa­triote et sex­tuple vain­queur de Grand Chelem, Boris Becker, dont le nom est sou­vent évo­qué pour prendre la suc­ces­sion de Ferrer.

« Beaucoup de choses se sont pas­sées l’an­née der­nière pour Sascha, en termes spor­tifs et dans sa vie pri­vée. Au niveau spor­tif, c’é­tait peut‐être sa meilleure année, et dans sa vie pri­vée peut‐être la plus dif­fi­cile. Mais c’est la vie, cela lui per­met de gran­dir. C’est dom­mage que Ferrer n’en­traîne plus Zverev. Les deux sem­blaient avoir trou­vé une bonne alchi­mie, comme le montrent leurs suc­cès sur le court. Maintenant Mischa Zverev joue­ra un rôle plus impor­tant. Il connaît très bien son frère, et était lui‐même un pro de classe mon­diale. Sascha doit se retrou­ver dans ce nou­vel envi­ron­ne­ment spor­tif », a‑t‐il par­ta­gé dans son pod­cast pour Eurosport Allemagne.