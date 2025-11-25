AccueilATPBecker cite quatre joueurs pour concurrencer Alcaraz et Sinner : "Je ne...
Becker cite quatre joueurs pour concur­rencer Alcaraz et Sinner : « Je ne serais pas surpris de les voir remporter un Grand Chelem à l’avenir »

Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, Boris Becker a évoqué les joueurs suscep­tibles de bous­culer, même ponc­tuel­le­ment, la domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en Grand Chelem.

« J’espère que Sascha Zverev réus­sira à remporter au moins un Grand Chelem avant la fin de sa carrière. Il a le talent pour y parvenir. Ensuite, il faudra attendre la géné­ra­tion suivante. Je pense à des joueurs comme Joao Fonseca, à un Italien comme Lorenzo Musetti, à Jack Draper s’il est en bonne santé, à Ben Shelton… À mon avis, ils sont encore un peu loin de ce niveau, mais je ne serais pas surpris de les voir remporter un tournoi majeur à l’avenir. »

Publié le mardi 25 novembre 2025 à 10:45

