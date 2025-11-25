Lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Boris Becker a évoqué les joueurs susceptibles de bousculer, même ponctuellement, la domination actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en Grand Chelem.
« J’espère que Sascha Zverev réussira à remporter au moins un Grand Chelem avant la fin de sa carrière. Il a le talent pour y parvenir. Ensuite, il faudra attendre la génération suivante. Je pense à des joueurs comme Joao Fonseca, à un Italien comme Lorenzo Musetti, à Jack Draper s’il est en bonne santé, à Ben Shelton… À mon avis, ils sont encore un peu loin de ce niveau, mais je ne serais pas surpris de les voir remporter un tournoi majeur à l’avenir. »
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 10:45