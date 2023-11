« Rune se fait une répu­ta­tion dans les vestiaires qu’il regret­tera un jour », décla­rait Stan Wawrinka à Bercy en novembre 2022. Cette répu­ta­tion, c’est un peu celle de « l’en­fant terrible ». Lors de son inter­view accordée à L’Equipe, Boris Becker, entraî­neur du jeune danois depuis peu, a encensé la person­na­lité de son joueur.

« J’aime les fortes person­na­lités. Je pense que le tennis a besoin de joueurs de carac­tère qui expriment leurs émotions. Si cela implique le public ou l’ar­bitre, c’est une bonne chose. Si Holger ne respecte pas les règles, il paiera une amende, comme cela a pu être mon cas. Le pire qui puisse arriver dans le monde du tennis, c’est d’avoir des joueurs tout le temps silen­cieux. Le public veut de l’ac­tion, et pas unique­ment de l’ac­tion au sens d’un beau service ou d’un bel échange, il veut des person­na­lités qui se prennent à partie et parfois même les personnes autour d’eux. Holger, j’aime son agres­si­vité. J’étais un joueur agressif moi‐même. J’aime aussi sa façon de s’ex­primer sur le court, c’est un vrai combat­tant, une tête brûlée. Il tente l’im­pos­sible parfois. Et puis, il y a sa passion viscé­rale du jeu. Personne n’a besoin de le prier de s’en­traîner. C’est plus facile pour un coach. Pour être très bon, il faut aussi être un peu fou, vous savez. »