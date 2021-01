Séparé de son ancien coach David Ferrer depuis une dizaine de jours, Alexander Zverev est-il déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur ?

Si ce sont pour l’instant son père Alexander Sr et son frère Mischa qui se chargent de le coacher en vue de l’Open d’Australie, Dirk Hordoff, vice-président de la fédération allemande, a une idée très précise de qui pourrait les épauler pour plus d’efficacité. Une légende du tennis allemand : Boris « Boum-Boum » Becker.

« Je pense que Boris Becker et Alexander Zverev peuvent former une combinaison fantastique », a-t-il détaillé au Münchner Merkur. « Boris m’a complètement convaincu en tant que formateur et à la fédération. En tant qu’ancien champion, il a tout ce dont Alexander a besoin. Ils parlent la même langue. Boris connaît le public allemand et peut certainement donner quelques conseils à Alexander ici. Je suis optimiste. Je crois qu’ils travailleront ensemble à l’avenir. »