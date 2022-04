Boris comme Justine s’est exprimé sur les fameux « bad boys » du circuit, sur les frasques de Nick Kyrgios, Daniil Medvedev et celles de Sascha Zverev. Pour l’ex‐joueur alle­mand qui était lui aussi un peu nerveux, il y a match nul.

« J’ai aussi cassé des raquettes et j’ai mal parlé aux arbitres. C’est pour­quoi je ne peux pas les criti­quer. Ils ne m’ont pas suspendu mais ils m’ont puni et ensuite la vie continue. La façon dont Medvedev a insulté l’ar­bitre à l’Open d’Australie ? Si on compare à McEnroe , je dirai que John semble­rait inof­fensif. Dans notre géné­ra­tion, nous étions aussi mauvais, mais les garçons d’au­jourd’hui sont au moins aussi mauvais que nous. Si vous inter­disez à un joueur de tennis de parti­ciper à des tour­nois, c’est la peine maxi­male. La seule façon pour lui de changer de compor­te­ment, c’est s’il n’est pas auto­risé à jouer dans quatre ou cinq tournois. »