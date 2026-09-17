Boris Becker adore commenter l’actualité tennistique, d’autant plus lorsqu’il s’agit de son compatriote Alexander Zverev, quelque peu critiqué ces derniers temps après sa victoire à l’US Open. Certains observateurs estiment en effet que son sacre a été facilité par les circonstances et qu’il a surtout su profiter des absences et des éliminations de ses principaux rivaux.
Dans le dernier épisode de son podcast aux côtés d’Andrea Petkovic, « Boom Boom » a tenu à mettre les choses au clair, rappelant que Zverev n’était en rien responsable des événements survenus autour de lui, si ce n’est d’avoir été présent, en forme et capable d’aller au bout contrairement à plusieurs autres favoris…
« Premièrement, ce n’est pas sa faute si Sinner se blesse avant le tournoi. Ce n’est pas sa faute si Alcaraz a été blessé pendant quatre mois et que, heureusement, il est revenu avant de perdre en quarts de finale contre Shelton. Ce n’est pas sa faute non plus si tous les favoris de cette moitié de tableau ont été éliminés prématurément. Il ne peut battre que l’adversaire qui se présente face à lui sur le court. Franchement, je trouve cela véritablement honteux. C’est un incroyable manque de respect envers ses performances », a déclaré Boris Becker.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 08:19