Boris Becker adore commenter l’actualité tennis­tique, d’autant plus lorsqu’il s’agit de son compa­triote Alexander Zverev, quelque peu critiqué ces derniers temps après sa victoire à l’US Open. Certains obser­va­teurs estiment en effet que son sacre a été faci­lité par les circons­tances et qu’il a surtout su profiter des absences et des élimi­na­tions de ses prin­ci­paux rivaux.

Dans le dernier épisode de son podcast aux côtés d’Andrea Petkovic, « Boom Boom » a tenu à mettre les choses au clair, rappe­lant que Zverev n’était en rien respon­sable des événe­ments survenus autour de lui, si ce n’est d’avoir été présent, en forme et capable d’aller au bout contrai­re­ment à plusieurs autres favoris…

« Premièrement, ce n’est pas sa faute si Sinner se blesse avant le tournoi. Ce n’est pas sa faute si Alcaraz a été blessé pendant quatre mois et que, heureu­se­ment, il est revenu avant de perdre en quarts de finale contre Shelton. Ce n’est pas sa faute non plus si tous les favoris de cette moitié de tableau ont été éliminés préma­tu­ré­ment. Il ne peut battre que l’adversaire qui se présente face à lui sur le court. Franchement, je trouve cela véri­ta­ble­ment honteux. C’est un incroyable manque de respect envers ses perfor­mances », a déclaré Boris Becker.