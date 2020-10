Pour Sports Mail, Boris Becker, six fois champion en Grand Chelem, a comparé chaque aspect du jeu de Roger Federer et Rafael Nadal. Il a aussi jugé leur popularité et leur longévité. Pour ce faire, il a donné des notes sur 10.

L’Allemand donne un 10/10 à Roger Federer pour sa volée, sa polyvalence, son instinct de tueur, sa longévité et sa popularité. Il attribue cette même note à Rafael Nadal pour son coup droit, son mouvement et comme pour le Suisse pour sa polyvalence, son instinct de tueur, et sa popularité.

Boum Boum les départage sur plusieurs coups. Il estime que le coup droit de Nadal est un peu meilleur. « Un coup unique. Il a tant de puissance et de spin, la balle rebondit d’une manière qui a brisé tant de revers opposés », analyse-t-il. Becker place Roger devant pour sa volée et son service. « Incroyablement précis et difficile à lire pour ses adversaires. Il délivre également un excellent deuxième service », explique-t-il. Enfin leur revers sont au même niveau selon l’ancien coach de Novak Djokovic. Rafa ayant beaucoup progressé sur cet aspect depuis dix ans.