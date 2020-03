A l’occasion du 60ème anniversaire d’Ivan Lendl, Boris Becker a tenu à lui rendre hommage en expliquant qu’il avait été le premier joueur 100 % professionnel du circuit. Au delà de ça, l’ex-joueur allemand a donc osé une comparaison avec Novak Djokovic connu aujourd’hui pour être aussi à la pointe de la préparation physique et mentale : « Lendl était peut-être le premier professionnel à 100 % complet, qui a tout fait, du cordage de la raquette à la physiothérapie et au régime alimentaire. J’ai une grande estime et pour moi, il est toujours l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Aujourd’hui, Novak Djokovic est celui qui le fait le mieux et Ivan a été un peu un pionnier à cet égard, Djokovic est le Lendl des temps modernes. »