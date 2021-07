Novak Djokovic vient d’en­chaîner trois titre du Grand Chelem consé­cu­tifs avec l’Open d’Australie, Roland‐Garros et Wimbledon. Il a remporté 4 des 6 derniers Majeurs. Lors des deux autres, le Serbe perd en finale à Paris en octobre 2020, et se fait disqua­li­fier le mois d’avant à l’US Open. Il se balade et ne semble pas vieillir, au contraire de ses plus grands rivaux. Boris Becker a évoqué cette domi­na­tion dans une chro­nique pour le Daily Mail.

« Djokovic est le dernier homme debout du Big 4. Les trois autres sont dans le doute, et la relève est à nos portes. Bien que ce soit mélan­co­lique de voir les grands cham­pions dispa­raître, il est égale­ment exci­tant de voir les jeunes joueurs s’épa­nouir. Une chose est sûre, cela fait partie du processus naturel et vous ne pouvez pas l’éviter, quel que soit votre nom », a affirmé l’Allemand, 6 fois sacré en Grand Chelem.