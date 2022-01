Boris Becker connaît parti­cu­liè­re­ment bien Novak Djokovic, qu’il a entraîné de 2013 à 2016. Il n’hé­site pas à donner son avis sur la situa­tion de son poulain. Et l’Allemand est en total désac­cord avec la posi­tion du numéro 1 mondial. Sur le plateau d’Eurosport Allemagne, « Boum Boum » a exprimé son inquié­tude concer­nant la suite et la fin de carrière de Nole, âgé de 34 ans.

« Djoko doit se faire vacciner. Il doit aussi cesser d’être têtu et de n’en faire qu’à sa tête. Il doit accepter de faire des compromis, car c’est sa seule chance de battre encore plus de records, d’aller au bout de ses ambi­tions et donc d’être un jour consi­déré comme le plus grand joueur de l’his­toire. En tout cas, à mes yeux, son obsti­na­tion à refuser de se faire vacciner est une grosse erreur (…) Son compor­te­ment va avoir des réper­cus­sions néfastes sur la suite de sa carrière. Il se complique lui‐même la tâche. Les respon­sables de Roland‐Garros et de Wimbledon observent avec atten­tion ce qui se passe ces jours‐ci autour de « Djoko » et ils ne vont pas lui faire de cadeau au moment de décider s’il peut parti­ciper à leur tournoi sans être vacciné. Il doit procéder à des chan­ge­ments et faire des conces­sions, sinon, il risque de connaître une triste fin de carrière pleine de regrets », a insisté l’homme aux six titres du Grand Chelem.