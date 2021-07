Consultant phare de la BBC, Boris Becker s’est récem­ment exprimé sur le nouveau « statut » de Rafael Nadal et Roger Federer. Selon l’an­cien joueur alle­mand, les deux rivaux, qui n’ont jamais cessé de se nourrir l’un de l’autre, doivent désor­mais accepter qu’il font partie des outsi­ders avec la jeune géné­ra­tion derrière l’indétrônable Novak Djokovic.

« Roger Federer et Rafael Nadal se sont toujours nourris l’un de l’autre, il sera donc inté­res­sant de voir si le 20e sacre de Novak Djokovic a eu un effet sur l’Espagnol lors­qu’il reviendra le mois prochain sur le tournoi de Washington main­te­nant que Federer est un peu en retrait. Rafa et Roger doivent être conscients que les joueurs d’en­viron dix ans plus jeunes s’amé­liorent et qu’ils font tous désor­mais partie du peloton de chasse derrière Djokovic. »