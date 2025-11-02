Boris Becker a répondu aux questions de Corrierre Della Sera, et il évoque forcément la piste Jannik Sinner puisque Daren Cahiil est censé partir.
« Darren n’arrêtera pas. Quant à moi, j’étais convaincu que Jannik pouvait devenir le plus fort. À l’époque, il devait améliorer son service et son jeu de jambes mais il était unique, mentalement c’était déjà un prodige. Aujourd’hui, je suis dans une autre phase de la vie, la famille s’agrandit, j’ai un nouveau business. Je ne veux pas passer autant de temps sur la route et peut‐être que le rôle de coach commence à me peser »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 12:12