Becker, futur coach de Sinner : « Darren n’arrêtera pas. Je ne veux pas passer autant de temps sur la route et peut‐être que le rôle de coach commence à me peser »

Jean Muller
Par Jean Muller

Boris Becker a répondu aux ques­tions de Corrierre Della Sera, et il évoque forcé­ment la piste Jannik Sinner puisque Daren Cahiil est censé partir.

« Darren n’arrêtera pas. Quant à moi, j’étais convaincu que Jannik pouvait devenir le plus fort. À l’époque, il devait améliorer son service et son jeu de jambes mais il était unique, menta­le­ment c’était déjà un prodige. Aujourd’hui, je suis dans une autre phase de la vie, la famille s’agrandit, j’ai un nouveau busi­ness. Je ne veux pas passer autant de temps sur la route et peut‐être que le rôle de coach commence à me peser »

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 12:12

