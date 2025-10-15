AccueilATPBecker inquiet pour Zverev : "Je pensais qu'il frappait à la porte...
Becker inquiet pour Zverev : « Je pensais qu’il frap­pait à la porte de Sinner et Alcaraz. Mais la troi­sième force du tennis mondial, c’est Djokovic, à 38 ans »

Dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic, et dont les propos sont relayés par Tennis365, la légende Boris Becker n’a pas caché une certaine décep­tion : selon lui, son compa­triote, Alexander Zverev, numéro 3 mondial, devrait en montrer davantage.

« Je pensais qu’a­près sa pause esti­vale, après Wimbledon, ses perfor­mances s’amé­lio­re­raient. Je pensais qu’il frap­pait à la porte de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, qu’il était la troi­sième force du tennis mondial. Mais c’est Novak Djokovic aujourd’hui, à 38 ans. Et Sascha est vrai­ment à la recherche de sa meilleure forme. Si tout allait bien, je serais le premier à le féli­citer et à dire : ‘Nous avons main­te­nant une super­star !’ Mais je suis un peu inquiet de ce qui va se passer ensuite. »

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 18:45

