Dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic, et dont les propos sont relayés par Tennis365, la légende Boris Becker n’a pas caché une certaine décep­tion : selon lui, son compa­triote, Alexander Zverev, numéro 3 mondial, devrait en montrer davantage.

« Je pensais qu’a­près sa pause esti­vale, après Wimbledon, ses perfor­mances s’amé­lio­re­raient. Je pensais qu’il frap­pait à la porte de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, qu’il était la troi­sième force du tennis mondial. Mais c’est Novak Djokovic aujourd’hui, à 38 ans. Et Sascha est vrai­ment à la recherche de sa meilleure forme. Si tout allait bien, je serais le premier à le féli­citer et à dire : ‘Nous avons main­te­nant une super­star !’ Mais je suis un peu inquiet de ce qui va se passer ensuite. »