Dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic, et dont les propos sont relayés par Tennis365, la légende Boris Becker n’a pas caché une certaine déception : selon lui, son compatriote, Alexander Zverev, numéro 3 mondial, devrait en montrer davantage.
« Je pensais qu’après sa pause estivale, après Wimbledon, ses performances s’amélioreraient. Je pensais qu’il frappait à la porte de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, qu’il était la troisième force du tennis mondial. Mais c’est Novak Djokovic aujourd’hui, à 38 ans. Et Sascha est vraiment à la recherche de sa meilleure forme. Si tout allait bien, je serais le premier à le féliciter et à dire : ‘Nous avons maintenant une superstar !’ Mais je suis un peu inquiet de ce qui va se passer ensuite. »
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 18:45