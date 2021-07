Lors d’un podcast, Boris Becker a évoqué le souci du rapport entre le numéro 1 mondial et le public. Un souci qui était déjà présent lorsque Boris Becker était le coach du Serbe : « Je trouve normal quelque part que vous vouliez non seule­ment être respecté, mais aussi être aimé quand vous êtes de classe mondiale depuis si long­temps. J’ai expliqué plusieurs fois à Djokovic pour­quoi il n’était pas soutenu par le public. En fait, ce n’est pas vrai­ment Novak Djokovic qui n’est pas aimé mais le fait que son adver­saire sera toujours un outsider. Novak a tendance à consi­dérer cela comme irres­pec­tueux. J’ai essayé de lui expli­quer plusieurs fois que c’est pas telle­ment contre lui mais que l’idée est d’en­cou­rager celui qui défie le plus fort »