Boris Becker est très bavard depuis le début de la suspension du circuit suite à la crise sanitaire du Covid-19. Interrogé par le site Laureus.com dont il est membre de l’académie, l’Allemand a abordé le sujet de la nouvelle génération. L’ancien numéro 1 mondial donne d’abord ses préférences : « Le Big 3 a tout gagné et plusieurs fois. Je crois que c’est le moment pour la jeune génération d’avancer. Le meilleur d’entre eux ces dernières années a été Dominic Thiem. Il a disputé trois finales de Grand Chelem (deux Roland-Garros et une à l’Open d’Australie) et il a magnifiquement joué en finale contre Novak en Australie. J’aime beaucoup Stefanos Tsitsipas, aussi bien ce qu’il fait sur et en-dehors du court. Si je résonne d’un point de vue allemand, j’aime beaucoup Sascha Zverev. Il était demi-finale en Australie et il n’a que 22 ans, donc il a encore une longue carrière devant lui. »

« Boum-Boum » a surtout un souhait concernant cette fameuse « NextGen » : « J’aimerais voir le Big 3 battu pendant qu’ils sont en activité. Je ne veux pas que la nouvelle génération émerge lorsque le Big 3 ne jouera plus. J’ai envie de voir une finale entre un jeune de 22 ans et un de 33 ans. Ce serait la meilleure chose pour le tennis. Alors les gars, mettez-vous au boulot !«