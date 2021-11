En marge de l’inau­gu­ra­tion de son académie en Allemagne, Boris Becker s’est exprimé sur plusieurs sujets. La Coupe Davis bien sûr, Roger Federer, et sur la saison 2021 d’Alexander Zverev.

Pour la star alle­mande, l’avenir de Sascha est déjà tout tracé : « Je ne vois pas pour­quoi Alexander ne gagne­rait pas un tournoi du Grand Chelem. Ce sera la prochaine étape natu­relle pour lui. Je ne vois aucune raison pour laquelle il ne devrait pas y arriver. Il a acquis beau­coup de régu­la­rité et de constance. Et cela c’est très impor­tant pour viser les plus gros titres » sur le circuit »