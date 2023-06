Titré à l’Open d’Australie puis à Roland‐Garros dimanche dernier, Novak Djokovic peut toujours viser le Grand Chelem calen­daire, un exploit que personne n’a plus réalisé depuis Rod Laver en 1969 !

Dans le dernier épisode de son podcast « Das Gelbe vom Ball » sur Eurosport Allemagne, Boris Becker prévient son ancien joueur, qu’il a entraîné de décembre 2013 à 2016.

« Ce serait une erreur, de sa part, de rendre son objectif de Grand Chelem calen­daire évident dès main­te­nant, parce qu’on sait ce qui s’est passé la dernière fois (en 2021) : il en avait gagné trois, il est arrivé en finale du quatrième et n’a pas pu supporter la tension à son paroxysme. C’est la raison pour laquelle il devrait unique­ment se concen­trer sur Wimbledon. Le gars veut battre les records. Je ne sais pas lequel d’ailleurs il peut encore battre, le Grand Chelem calen­daire est peut‐être le seul encore extra­or­di­naire. C’est sûr à 100 % qu’il y pense, mais j’es­père qu’il n’en parlera pas et essaiera juste de gagner Wimbledon, et puis l’US Open arri­vera assez tôt. En tant qu’ath­lète, je pense que c’est une erreur de parler trop fort des gros objec­tifs, d’in­former le public de ce que vous visez. En parler long­temps après une victoire, ça va, mais avant, c’est souvent une erreur, souvent on ne gagne pas ensuite. Régnez en silence, entraînez‐vous et gagnez, et ensuite vous pourrez parler de votre victoire pendant des semaines. »