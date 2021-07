Entre Boris Becker et Alexandre Zverev ce n’est pas l’amour fou, loin de là. On a évoqué derniè­re­ment les propos de Sacha au sujet de Boum Boum. On comprend la réac­tion du cham­pion alle­mand car effec­ti­ve­ment Boris n’y était pas aller de main morte : « Zverev fait toujours les mêmes erreurs, c’est ce qui est ennuyeux. Il échoue à chaque fois à cause des mêmes erreurs et faiblesses. Le nom de l’ad­ver­saire n’a pas vrai­ment d’im­por­tance. Zverev échoue à cause de Zverev »