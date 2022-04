Boris Becker est certai­ne­ment l’un des meilleurs obser­va­teurs du tennis moderne. Concernant l’avenir de Rafael Nadal, l’Allemand est dubi­tatif car il a connu aussi par le passé la même bles­sure qui semble très handicapante.

« Il faut recon­naître que Rafael Nadal était consi­déré comme invin­cible jusqu’à ce qu’il se blesse en demi‐finale contre Alcaraz. Sa bles­sure, je la connait bien car j’ai eu ça aussi une fois. Ça fait très mal et ça prend beau­coup de temps avant de pouvoir rejouer correc­te­ment parce que tu en as besoin pour respirer. C’est un gros handicap pour lui car sa saison sur terre battu est tron­quée. Jusqu’à cet évène­ment, il était consi­déré comme le favori de Roland‐Garros alors que main­te­nant il doit d’abord retrouver la santé et disputer ses premiers matchs sur terre battue. Et le pire c’est que l’on ne sait pas encore quand il recommencera »