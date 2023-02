Toujours au micro d’Eurosport, Boris Becker a encenser les trois géants : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, tout en évoquant leur succession.

« Bon courage à ceux qui arrivent derrière pour incarner ce sport avec la même force. Là encore, il distingue la notion de palmarès de celle d’am­bas­sa­deur. C’est peut‐être ça le plus grand défi pour les jeunes qui pren­dront leur place. Non seule­ment gagner des grands titres, mais aussi repré­senter quelque chose. Cela se construit sur la durée », a estimé la légende allemande.

Avec Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou encore Alexander Zverev et les plus jeunes, Carlos Alcaraz, Holger Rune sans oublier Felix Auger‐Aliassime, Jannik Sinner et les autres, la relève semble tout de même bien assurée.