Andrea Petkovic et Boris Becker ont décidé de lancer un podcast dans lequel l’an­cien numéro 1 mondial a promis de ne « pas mâcher ses mots ».

Dès le premier épisode, dont les propos sont rapportés par Tennis Magazin, la légende alle­mande a mis en garde le clan Alcaraz.

« Sa plani­fi­ca­tion en 2024 était mauvaise parce qu’il a beau­coup trop joué. Carlos est une diva sur le terrain dans le sens positif du terme, un véri­table artiste. Mais il faut le laisser sortir que lorsque cela compte vrai­ment. Il faut qu’il brûle quand il entre sur le court. On ne veut pas voir un Alcaraz moyen, mais un Alcaraz qui est à 100%. Son équipe doit moins se concen­trer sur l’argent et davan­tage sur les titres et le clas­se­ment mondial. Bien sûr, il reçoit des cachets d’en­trée à sept chiffres pour des exhi­bi­tions pendant l’in­ter­saison, mais là, l’en­traî­neur et son agent doivent simple­ment mieux le protéger. »