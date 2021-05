La saison sur terre battue de Rafael Nadal est pour le moment mitigée par rapport à ses stan­dards habi­tuels. Souvent bous­culé, le Majorquin a été éliminé en quarts à Monte‐Carlo et Madrid par Andrey Rublev et Alexander Zverev. Il a été sacré à Barcelone en sauvant une balle de match contre Stefanos Tsitsipas. Il est actuel­le­ment en demi‐finales à Rome contre Reilly Opelka après avoir gran­de­ment souf­fert contre Denis Shapovalov. Il a néan­moins été domi­nant contre Jannik Sinner et Zverev pour la revanche. Son service lui a notam­ment souvent fait défaut. Boris Becker souligne pour Eurosport ces petites diffi­cultés inha­bi­tuelles pour le roi de la terre battue.

« Rafael Nadal a un passe­port et il dit avoir 35 ans à partir de juin. Parlons main­te­nant de Nadal en 2020 : je ne l’ai jamais vu aussi fort que lors de la finale de Roland‐ de l’année dernière contre Novak Djokovic. Mais le tennis est éphé­mère, seul le prochain match compte. Cette année, je ne l’ai pas vu aussi fort sur terre battue que l’année dernière. S’il ne gagne pas non plus Rome main­te­nant, il ne pourra pas venir à Paris avec une confiance incroyable. Oui, il a remporté le tournoi 13 fois, mais je ne l’ai pas trouvé aussi domi­nant cette année. Même à Barcelone. »

Pour « Boum Boum », le suspense est entier à l’ap­proche de Roland‐Garros…