Dans le dernier épisode de son podcast pour Eurosport Allemagne, Boris Becker a encensé son ancien joueur, Novak Djokovic, avant de s’ex­primer sur Rafael Nadal. Il s’est livré à une hypo­thèse sur la fin de carrière de l’es­pa­gnol puis a imaginé son retour en 2024 jusqu’à Roland‐Garros.

« C’est diffi­cile de reprendre. Il sera un peu malmené au début, mais ensuite nous serons tout de suite en février puis mars et avril avec la terre battue. S’il reste en bonne santé et qu’il dispute ses dix ou quinze matches, et je ne parie­rais jamais contre Rafael Nadal sur terre battue. »

À Paris au prin­temps prochain, le Majorquin pour­rait viser un 15e sacre.