Boris Becker souhaite évidem­ment que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic foulent les plus grands courts du monde le plus long­temps possible. Mais l’Allemand n’est pas inquiet du tout pour l’avenir.

« Logiquement, Novak conti­nuera à occuper un rôle impor­tant l’année prochaine et je souhaite égale­ment que Rafa revienne et Roger se réta­blisse, bien qu’il y ait un grand nombre de jeunes joueurs qui se portent bien. Il y a des gars comme Alcaraz, Rune, Sinner, Auger‐Aliassime ainsi que des personnes d’âge moyen comme Zverev, Tsitsipas et Medvedev. Nous parlons de Federer, Nadal et Djokovic depuis 15 ans parce qu’ils viennent de tout gagner. Maintenant, nous devons nous habi­tuer à parler de l’autre géné­ra­tion, qui apporte tout ce que le fan de tennis désire », a estimé le consul­tant pour Eurosport Allemagne.