Toujours dans son podcast produit par Eurosport Allemagne, Das Gelbe vom Ball, Boris Becker a évoqué le passage de relais entre le Big 3 et Carlos Alcaraz.

« Où est‐ce que va le tennis ? Roger, Rafa, Novak… Il n’y aura plus de tels triomphes. Alors qui peut prendre le sceptre ? Carlos Alcaraz l’a fait et je pense que le monde le remer­ciera qu’on ait pu avoir un jeune joueur venu d’Espagne aussi appré­ciable, rafraî­chis­sant, à l’air presque inno­cent, qui règne comme si c’était la chose la plus natu­relle du monde. »