De passage sur la scène du « CloudFest 2023 » en Allemagne, Boris Becker a mis en garde Carlos Alcaraz mais surtout les obser­va­teurs qui lui président à coup sûr une carrière fantas­tique, sans doute digne des plus grands. Il estime que de nombreux facteurs parfois imprévus et même extra‐sportifs peuvent entrer en compte.

« On parle du jeune Espagnol Carlos Alcaraz comme de la prochaine star. Il est incroyable, il joue bien, il est beau et il a tout ce qu’il faut pour être une super­star du tennis. Mais il n’y a pas que le tennis. Vous devez revenir à chaque fois, vous devez défendre vos titres, vous devenez un repré­sen­tant de votre pays et vous entrez dans des cases dont vous ne connais­siez pas l’exis­tence avant. Nous devons être prudents. Personne n’est parfait et nous devons veiller à ce que ces joueurs de tennis soient des être humains. Et les gens font des erreurs », a prévenu le sextuple lauréat en Grand Chelem.