« Remettez‐vous vite, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. S’il vous plaît ! », avait lâché John McEnroe à l’an­tenne sur Sky Sports suite au sacre d’Alexander Zverev à l’US Open. Une remarque qui avait suscité l’in­di­gna­tion et la colère de certains fans.

Et ils ne sont pas les seuls puisque Boris Becker, lui‐même, a tenu à répondre aux propos de l’Américain dans le dernier épisode du podcast qu’il anime aux côtés de sa compa­triote et ancienne Top 10 mondiale, Andrea Petkovic.

« J’ai trouvé ça un peu dommage, mais là encore, les critiques ont réagi en disant : ‘Oui, il n’a gagné que parce qu’Alcaraz et Sinner ne jouaient pas, ou bien parce qu’Alcaraz jouait et que Sinner était blessé’. Ou encore : ‘Il a eu un tirage au sort facile’. Donc, premiè­re­ment : ce n’est pas de sa faute si Sinner s’est blessé avant. Ce n’est pas de sa faute si Alcaraz a passé quatre mois à l’infirmerie, et qu’il est heureu­se­ment de retour, avant de s’incliner en quarts de finale face à Shelton. Ce n’est pas sa faute si tous les têtes de série de sa moitié du tableau ont été éliminés tôt. Il ne peut battre que l’adversaire qu’il doit affronter sur le court. Je trouve cela fran­che­ment scan­da­leux. C’est un manque de respect incroyable envers sa perfor­mance. Si c’était un coup de chance isolé, d’accord. Il est en finale pour un troi­sième Grand Chelem d’affilée. En réalité, il aurait dû être en finale à Melbourne aussi – où il a servi pour le match contre Alcaraz en demi‐finale. Ce joueur aurait pu atteindre la finale des quatre tour­nois du Grand Chelem cette année. Il en a atteint trois, il est l’actuel cham­pion de Roland‐Garros et fina­liste de Wimbledon. Il est grand temps que les gens – à l’automne de sa carrière – lui témoignent enfin le respect qu’il mérite. »