Dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic, dont les propos sont relayés par Tennis365, Boris Becker s’est montré assez pessi­miste quant à l’avenir de Novak Djokovic, qu’il a entraîné entre 2014 et 2016.

« Il joue contre Sinner ou Alcaraz, et il ne sait pas encore combien de temps sa carrière dans les tour­nois du Grand Chelem va durer. C’est donc la première fois qu’il est ouver­te­ment ques­tion que 2026 pour­rait être sa dernière année dans les tour­nois du Grand Chelem. Il a mentionné qu’il pouvait encore riva­liser avec les meilleurs en deux sets gagnants. C’est vrai. Mais pour­quoi joue‐t‐il au tennis, pour gagner Rome ou Monte‐Carlo… ou pour remporter un 25e titre en Grand Chelem ? Je pense que c’est la deuxième option. Et j’avoue que je crois désor­mais que, compte tenu de son âge et de la force des jeunes joueurs, il ne peut plus y arriver de manière réaliste. »