AccueilATPBecker sur Djokovic : "Ce qu'il a dit est vrai mais pourquoi...
ATP

Becker sur Djokovic : « Ce qu’il a dit est vrai mais pour­quoi joue‐t‐il encore au tennis ? Pour gagner Rome, Monte‐Carlo… ou pour remporter un 25e titre du Grand Chelem ? »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1227

Dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic, dont les propos sont relayés par Tennis365, Boris Becker s’est montré assez pessi­miste quant à l’avenir de Novak Djokovic, qu’il a entraîné entre 2014 et 2016.

« Il joue contre Sinner ou Alcaraz, et il ne sait pas encore combien de temps sa carrière dans les tour­nois du Grand Chelem va durer. C’est donc la première fois qu’il est ouver­te­ment ques­tion que 2026 pour­rait être sa dernière année dans les tour­nois du Grand Chelem. Il a mentionné qu’il pouvait encore riva­liser avec les meilleurs en deux sets gagnants. C’est vrai. Mais pour­quoi joue‐t‐il au tennis, pour gagner Rome ou Monte‐Carlo… ou pour remporter un 25e titre en Grand Chelem ? Je pense que c’est la deuxième option. Et j’avoue que je crois désor­mais que, compte tenu de son âge et de la force des jeunes joueurs, il ne peut plus y arriver de manière réaliste. »

Publié le lundi 15 septembre 2025 à 09:04

Article précédent
La Française Rakotomanga, titrée à seule­ment 19 ans : « La chose la plus stres­sante pour moi, c’est ce discours. Je l’ai préparé depuis samedi soir »
Article suivant
Joao Fonseca, tombeur de Tsitsipas devant Djokovic : « J’avais entendu dire qu’il vien­drait et juste avant que le match commence, je l’ai vu arriver. Ce fut un honneur de jouer devant lui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.