Dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic, dont les propos sont relayés par Tennis365, Boris Becker s’est montré assez pessimiste quant à l’avenir de Novak Djokovic, qu’il a entraîné entre 2014 et 2016.
« Il joue contre Sinner ou Alcaraz, et il ne sait pas encore combien de temps sa carrière dans les tournois du Grand Chelem va durer. C’est donc la première fois qu’il est ouvertement question que 2026 pourrait être sa dernière année dans les tournois du Grand Chelem. Il a mentionné qu’il pouvait encore rivaliser avec les meilleurs en deux sets gagnants. C’est vrai. Mais pourquoi joue‐t‐il au tennis, pour gagner Rome ou Monte‐Carlo… ou pour remporter un 25e titre en Grand Chelem ? Je pense que c’est la deuxième option. Et j’avoue que je crois désormais que, compte tenu de son âge et de la force des jeunes joueurs, il ne peut plus y arriver de manière réaliste. »
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 09:04