Entraîneur de Novak Djokovic de début 2014 à fin 2016 avec lequel il a remporté six titres du Grand Chelem, Boris Becker a eu le temps d’ apprendre à connaître la person­na­lité du Serbe en dehors des courts. Et selon lui, elle est à l’exacte opposée de ce que le numéro 1 mondial dévoile toute l’année sur le circuit prin­cipal. Extraits tiré d’une inter­view au Guardian.

« Il est impor­tant d’ap­prendre à contrôler ses émotions et de ne pas aban­donner le combat tant que le dernier point n’est pas joué. C’est ce que Roger Federer et Rafael Nadal font, tout comme Novak qui pour­rait écrire un livre à ce sujet. J’aime l’at­ti­tude de Djokovic. Il est comme un combat­tant de rue. Mais quand j’ai commencé à l’en­traîner, j’ai pris le temps d’ap­prendre à connaître la personne loin du joueur. La personne est très diffé­rente du joueur que vous voyez sur le terrain. Le joueur est méca­nique, voire froid. Mais il est le contraire en privé. Il est le person­nage le plus atta­chant que vous puis­siez connaître. J’ai toujours été fasciné de voir comment ces deux person­na­lités peuvent exister au sein d’une même personne. »