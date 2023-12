S’il a été entraîné par Boris Becker entre 2014 à 2016, Novak Djokovic arrive toujours à surprendre la légende alle­mande, aujourd’hui aux côtés du phéno­mène Holger Rune.

« On n’est pas censé jouer au tennis comme ça à l’âge de 36 ans. Quand est‐ce que le gars se fatigue, ou quand est‐ce qu’il n’a plus de moti­va­tion ? Novak domine la scène du tennis : il a remporté trois des quatre tour­nois du Grand Chelem, et a disputé cette fabu­leuse finale de Wimbledon contre Alcaraz », s’est exclamé « Boum Boum » sur le podcast d’Eurosport Allemagne, dans lequel il a aussi donné son avis sur le retour de Rafael Nadal et glissé quelques conseils à son compa­triote Alexander Zverev.