Même si l’ex­pé­rience de Nick Kyrgios à l’Open d’Australie n’a duré qu’une semaine, le joueur de 25 ans a réa­li­sé devant un public en folie deux matchs de grande qua­li­té. Le pre­mier, contre Ugo Humbert, rem­por­té en cinq sets et 3h25 par l’Australien, le second face à Dominic Thiem, per­du alors qu’il menait deux sets à rien. Boris Becker, six fois vain­queur d’un Majeur, a sui­vi avec atten­tion le par­cours de Kyrgios et estime que le 48e joueur mon­dial pour­rait gagner Wimbledon :

« J’ai été impres­sion­né par son atti­tude sur le ter­rain. Son match en cinq sets face à Thiem fai­sait par­tie des grands matchs de la quin­zaine. J’ai tou­jours pen­sé qu’il devrait gagner Wimbledon au moins une fois avec l’im­mense talent dont il dis­pose. Avec ce ser­vice et son jeu rapide, il y a tant de choses qu’il pour­rait réa­li­ser », a confié le triple vain­queur de Wimbledon à Essentially Sport.