Rafael Nadal et surtout Roger Federer ont manqué une grande partie de la saison 2021. Le Majorquin devrait rapi­de­ment effec­tuer son retour sur le circuit, même si sa posi­ti­vité au covid‐19 risque de le retarder. Le Suisse, lui, veut s’of­frir une « dernière danse ». Sûrement à Wimbledon, mais pas forcé­ment dès 2022.

Dans un podcast d’Eurosport Allemagne, Boris Becker a évoqué ce que quasi tous les fans de tennis redoutent : la retraite des deux légendes.

« Je pense que les deux grands du tennis doivent main­te­nant y réflé­chir sérieu­se­ment. Avec Rafa, ce sera un peu plus facile qu’avec Roger. Il n’y a pas de plus grand fan de Roger que moi, mais je ne sais pas si c’est facile de faire un nouveau come‐back après une opéra­tion du genou à presque 41 ans », a déclaré celui qui compte six tour­nois du Grand Chelem à son actif.